Женщина с бородой и волосами по всему телу рассказала о своем недуге

Жительница Нью-Йорка с бородой и обильной растительностью на теле рассказала о жизни с редким заболеванием. Соответствующая история появилась на Daily Mail.

28-летняя Саманта Аллен (Samantha Allen) объяснила, что с детства страдает от синдрома поликистозных яичников (СПКЯ), который вызывает ожирение, акне, повышает риск развития диабета, а также гирсутизм — избыточного роста волос. По ее словам, она начала брить ноги в восемь лет, а к 11 годам у нее начала появляться растительность на лице и других частях тела.

«Из-за моего недуга надо мной постоянно издевались в средней и старшей школе. Люди звали меня Чубаккой, жирной тварью, мужиком», — призналась женщина.

С годами Аллен также начала страдать от ожирения. Несмотря на занятия спортом и соблюдение диеты, из-за СПКЯ ей никак не удавалось сбросить вес, который составлял 124,7 килограмма. Так, в 25 лет американка решилась на операцию по удалению избыточного жира, поскольку у нее обнаружили превышение печеночных ферментов, ранние признаки почечной недостаточности и преддиабет.

После операции в августе 2019 года женщина похудела на 45,3 килограмма. Через два года Аллен забеременела первым ребенком. «Я была очень удивлена и обеспокоена, потому что при СПКЯ забеременеть почти невозможно. Я задала миллион вопросов своему врачу, чтобы понять, смогу ли я пройти это испытание. Уже скоро я должна родить. Сейчас у меня нет никаких осложнений, и я чувствую себя самым счастливым человеком на земле», — подчеркнула героиня материала.

В июле эксперт назвала способы борьбы с растительностью на лице у женщин. Для безопасного избавления от нежелательных волос дерматолог Ифеома Еджикеме порекомендовала выщипывать их пинцетом. Помимо этого, врач посоветовала провести процедуру электроэпиляции (метод перманентного удаления растительности с помощью электрических разрядов, направленных непосредственно на волосяные луковицы).