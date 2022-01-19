Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Женщина с бородой и волосами по всему телу рассказала о своем недуге

Жительницу Нью-Йорка называли Чубаккой из-за синдрома поликистозных яичников и гирсутизма

Фото: @bodyicanflaunt

Жительница Нью-Йорка с бородой и обильной растительностью на теле рассказала о жизни с редким заболеванием. Соответствующая история появилась на Daily Mail.

28-летняя Саманта Аллен (Samantha Allen) объяснила, что с детства страдает от синдрома поликистозных яичников (СПКЯ), который вызывает ожирение, акне, повышает риск развития диабета, а также гирсутизм — избыточного роста волос. По ее словам, она начала брить ноги в восемь лет, а к 11 годам у нее начала появляться растительность на лице и других частях тела.

«Из-за моего недуга надо мной постоянно издевались в средней и старшей школе. Люди звали меня Чубаккой, жирной тварью, мужиком», — призналась женщина.

Материалы по теме:
«Я бы такую, как ты, вообще не трогал» Российские девушки перестали бриться, а парни надели платья. Как это помогло им найти и принять себя
«Я бы такую, как ты, вообще не трогал»Российские девушки перестали бриться, а парни надели платья. Как это помогло им найти и принять себя
25 ноября
«Тело — это не благо и не зло» Почему все больше женщин мечтают отказаться от стремления к идеальному телу?
«Тело — это не благо и не зло»Почему все больше женщин мечтают отказаться от стремления к идеальному телу?
16 марта

С годами Аллен также начала страдать от ожирения. Несмотря на занятия спортом и соблюдение диеты, из-за СПКЯ ей никак не удавалось сбросить вес, который составлял 124,7 килограмма. Так, в 25 лет американка решилась на операцию по удалению избыточного жира, поскольку у нее обнаружили превышение печеночных ферментов, ранние признаки почечной недостаточности и преддиабет.

После операции в августе 2019 года женщина похудела на 45,3 килограмма. Через два года Аллен забеременела первым ребенком. «Я была очень удивлена и обеспокоена, потому что при СПКЯ забеременеть почти невозможно. Я задала миллион вопросов своему врачу, чтобы понять, смогу ли я пройти это испытание. Уже скоро я должна родить. Сейчас у меня нет никаких осложнений, и я чувствую себя самым счастливым человеком на земле», — подчеркнула героиня материала.

В июле эксперт назвала способы борьбы с растительностью на лице у женщин. Для безопасного избавления от нежелательных волос дерматолог Ифеома Еджикеме порекомендовала выщипывать их пинцетом. Помимо этого, врач посоветовала провести процедуру электроэпиляции (метод перманентного удаления растительности с помощью электрических разрядов, направленных непосредственно на волосяные луковицы).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Таисия Косинцева
Обсудить
Последние новости
Перечислены возможные санкции Евросоюза против России
На Украине предупредили о «бешеном враге» у границ
ФСБ доставила в полицию замминистра транспорта Владимира Токарева
Строительство новых дорог в России подорожает
Возросшая любовь китайцев к хлебу обернулась выгодой для России
Мигранта приговорили к пожизненному сроку за убийство россиянки и ее сына
Москвичей предупредили о последствиях циклона
Российский врач оценил влияние COVID-19 на размер пениса
Названы версии гибели найденного без головы подполковника Росгвардии
Новые iPhone нашли в России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter