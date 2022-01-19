Стилисты назвали самые модные прически 2022 года

Стилисты портала Who What Wear назвали девять самых популярных в 2022 году причесок. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Так, например, в список модных причесок вошла объемная и нарочито небрежная стрижка шэг, которая получила свое название от английского слова shaggy («лохматый»). Она представляет собой мягкие слои «рваных» прядей по всему периметру головы.

Другой прической, которая начала стремительно набирать популярность, стала микси — это гибрид маллета (mullet) и пикси. «К нам приходят клиенты, которые хотят поэкспериментировать с более короткими спереди и удлиненными сзади волосами. Такая прическа одинаково подходит как для густых, так и для тонких волос», — пояснил креативный директор салона Butchers Hoxton в Великобритании Доминик Роуч.

По словам специалистов, в 2022 году будут востребованы короткие стрижки с острым срезом, а также структурированный боб в «мальчишеском» стиле.

По словам знаменитого парикмахера и основателя салона Undone Джорджа Нортвуда, сейчас происходит «возрождение периода длинных волос». Среди тех, кто решил в новом году отращивать пряди, появились любительницы «стеклянных причесок» — речь идет о гладко выпрямленных волосах с прямым пробором. Более смелые и неординарные личности, в свою очередь, выбирают стрижку-осьминог — многослойную прическу с объемной макушкой и редеющими кончиками волос.

Кроме того, стилисты подчеркнули возвращение челок разной формы и длины. «В прошлом году все внимание уделялось челке в виде занавесок, и она до сих пор пользуется спросом в салоне», — высказался профессиональный стилист компании Aveda Майкл Лендон.

Наконец, список трендовых причесок завершает окрашивание в технике балаяж с использованием оттенков блонда.

В декабре стилист Влад Лисовец назвал прическу, которая визуально старит россиянок. Он посоветовал женщинам делать на праздничные мероприятия небрежные укладки, чтобы не выглядеть старше своих лет. Лисовец отметил, что при создании прически лучше наносить на пряди меньше лака. Тогда, по его мнению, волосы будут выглядеть более сексуально.