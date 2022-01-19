В Китае переснимут российского «Холопа»

В КНР переснимут российскую комедию «Холоп» режиссера Клима Шипенко. Об этом говорится в пресс-релизе проекта, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Права на производство ремейка самого кассового российского фильма за историю отечественного проката приобрела китайская кинокомпания Alibaba Pictures. В сделке говорится о выходе картины в 2023-2024 годах.

Премьера оригинальной ленты состоялась 26 декабря 2019 года. Производством занимались студия Yellow, Black and White, кинокомпания МЕМ Cinema, а также группа компаний ГПМ КИТ при участии телеканала «Россия 1» и поддержке Фонда кино.

Известно, что Alibaba Pictures ранее принимала участие в качестве инвестора и продюсера в съемках таких фильмов, как «Миссия невыполнима: Племя изгоев», «Миссия невыполнима: Последствия», «Восемь сотен», «Гемини» и других.

В декабре 2021 года стало известно, что ремейк киномюзикла «Вестсайдская история» от американского режиссера Стивена Спилберга запретили в Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), Катаре, Бахрейне, Кувейте и Омане. Данное решение было принято из-за героя-трансгендера Анибодис, роль которого исполнила небинарная актриса Эзра Минас.