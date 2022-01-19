В Роспотребнадзоре оценили вероятность заражения COVID-19 от хомяков

Точных данных о том, что именно хомяки в Гонконге стали источником заражения коронавирусом сотрудников зоомагазина пока нет. Вероятность передачи COVID-19 от хомяков людям оценила эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова, передает РИА Новости.

По ее словам, в Гонконге тестирование животных проводилось в рамках эпидемиологического исследования, чтобы обнаружить возможные пути передачи заболевания, которое было найдено у работника магазина. Позже коронавирус был подтвержден у еще двух сотрудников, которые занимались уходом за грызунами, добавила специалист. Тем не менее, на данный момент нет оснований полагать, что именно хомяки являются главным источником заражения, подчеркнула она. «Поэтому, хоть все это и тревожно звучит, паниковать не стоит», — заявила Провоторова.

Ранее сообщалось, что власти Гонконга приостановили ввоз всех мелких домашних животных и приказали зоомагазинам и зоовладельцам передать для эвтаназии около двух тысяч хомяков из-за доказательств, подтверждающих возможную передачу COVID-19 от грызунов к человеку. По сведениям South China Morning Post, официальные лица решили уничтожить животных после обнаружения 11 положительных образцов, взятых у хомяков, и сообщения о двух случаях заражения, предположительно связанных с крупным зоомагазином с более чем десятью филиалами по всему Гонконгу.

