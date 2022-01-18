В Гонконге решили уничтожить две тысячи хомяков из-за COVID-19

Власти Гонконга приостановили ввоз всех мелких домашних животных и приказали зоомагазинам и зоовладельцам передать для эвтаназии около двух тысяч хомяков из-за доказательств, подтверждающих возможную передачу COVID-19 от грызунов к человеку. Об этом сообщает South China Morning Post.

Официальные лица решили уничтожить животных после обнаружения 11 положительных образцов, взятых у хомяков, и сообщении о двух случаях заражения, предположительно связанных с крупным зоомагазином с более чем десятью филиалами по всему Гонконгу. Директор по сельскому хозяйству, рыболовству и охране природы доктор Леунг Сиу-фай объявил, что все владельцы, купившие хомяков с 22 декабря, должны будут сдать своих питомцев обратно для проведения тестирования перед возможным усыплением.

«Мы оценили риски, связанные с этими партиями. Они относительно высоки. Мы призываем всех владельцев домашних животных соблюдать строгую гигиену при обращении со своими питомцами и клетками. Не целуйте и не бросайте их на улице», — заявил он.

Считается, что партия грызунов, привезенных из Нидерландов, была заражена тем же типом коронавируса, который был обнаружен и у сотрудницы зоомагазина. «Секвенирование генома [проведенное на образце вируса сотрудницы] показало, что тип генома был тем, который циркулирует в Европе и Пакистане», — сказал газете источник.

«Вот почему очень вероятно, что на этот раз передача происходит от животных к людям», — заключил он.

В ноябре 2020-го в Дании решили уничтожить все 17 миллионов норок на зверофермах для предотвращения распространения мутировавшего коронавируса. У этих животных обнаружили инфекцию, которая распространяется на людей и способствует ослаблению способности к образованию антител. Власти Дании выделили 3,1 миллиарда долларов на компенсации зверофермам после убийства миллионов норок.

