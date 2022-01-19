Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Два такси столкнулись напротив известного российского храма

В Москве напротив храма Христа Спасителя столкнулись два такси

Фото: Telegram-канал «РИА Новости»

В Москве на Пречистенской набережной напротив храма Христа Спасителя столкнулись два автомобиля. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным корреспондента агентства, в аварию попали два автомобиля такси, один желтого цвета, другой белого. У обеих машин имеются сильные повреждения передних частей.

В агентстве отметили, что пресс-служба полиции Москвы не обладает данными по этому ДТП. Информации о пострадавших также нет.

Ранее пять человек, в том числе ребенок, пострадали в результате столкновения автобуса и легкового автомобиля на Варшавском шоссе в районе дома 179 Москве. По предварительным данным, водитель такси не уступил дорогу автобусу.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
В Госдуму внесли проект обращения к Путину о признании ДНР и ЛНР
Сериал по «Властелину колец» обзавелся полным названием
Украинский журналист Гордон сообщил об обстреле его офиса
Билл Гейтс предрек миру пандемии страшнее коронавируса
Россиянку лишили дома за долги сотен чужих людей
Российский фондовый рынок закрылся ростом
Пять российских фильмов попали в программу Берлинского фестиваля
Семак посетовал на недостаточно высокий бюджет «Зенита» для успехов в Европе
Крупнейшие авиакомпании мира отменили часть рейсов в США из-за вышек 5G
Раскрыт первый девайс Samsung с «монобровью»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter