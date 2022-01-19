Два такси столкнулись напротив известного российского храма

В Москве на Пречистенской набережной напротив храма Христа Спасителя столкнулись два автомобиля. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным корреспондента агентства, в аварию попали два автомобиля такси, один желтого цвета, другой белого. У обеих машин имеются сильные повреждения передних частей.

В агентстве отметили, что пресс-служба полиции Москвы не обладает данными по этому ДТП. Информации о пострадавших также нет.

Ранее пять человек, в том числе ребенок, пострадали в результате столкновения автобуса и легкового автомобиля на Варшавском шоссе в районе дома 179 Москве. По предварительным данным, водитель такси не уступил дорогу автобусу.