Газ для России стал важнее нефти

В четвертом квартале 2021 года стоимость экспорта газа из России впервые более чем за десять лет превысила стоимость экспорта нефти — 20,8 миллиарда долларов против 18,5 миллиарда. Об этом со ссылкой на оценку платежного баланса страны от Центробанка пишет «Интерфакс».

Газ стал важнее нефти на фоне беспрецедентного роста цен на него в Европе, начавшегося с осени прошлого года. В среднем с началом отопительного сезона газ стал дороже в четыре раза по сравнению с весной. В квартальном выражении объем экспорта вырос в 1,6 раза, в то время как у нефти и нефтепродуктов рост составил только один процент.

Аналогичная ситуация наблюдалась в четвертом квартале 2008 года, когда объем экспорта нефти в денежном выражении рухнул на 42 процента. Тогда причиной стал мировой финансовый кризис, отразившийся на спросе на нефтепродукты.

По итогам четвертого квартала 2021 года, поставки газа за рубеж обеспечили 14 процентов экспортной выручки России, то есть каждый седьмой доллар. В общей сложности по итогам года стоимость экспорта газа выросла в 2,1 раза (54,2 миллиарда против 25,7 миллиарда долларов) по сравнению с 2020-м, экспорта нефти — на 52 процента, а нефтепродуктов — на 51 процент.

По сравнению с 2019 годом, последним до начала пандемии, объем российского экспорта в 2021-м вырос на 16,7 процента. Для трубопроводного газа рост составил 31 процент, сжиженного природного газа — 4 процента, нефтепродуктов — 3 процента. Экспорт сырой нефти, напротив, упал на 10 процентов. Стоимость прочих экспортированных товаров выросла на 38 процентов.

Накануне сообщалось, что в первые 15 дней января экспорт «Газпрома» в дальнее зарубежье составил 5,4 миллиарда кубометров, что на 41,1 процента меньше, чем за тот же период год назад.