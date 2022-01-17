Поставки «Газпрома» в Европу рухнули почти в два раза

В первую половину января экспорт «Газпрома» в дальнее зарубежье составил 5,4 миллиарда кубометров. Это на 41,1 процента меньше, чем в тот же период год назад, говорится в сообщении в официальном Telegram-канале компании.

При этом представитель компании указал, что поставки по газопроводу «Сила Сибири» в Китай выросли в полтора раза, в Турцию, являющуюся одним из крупнейших покупателей — на 0,3 процента, а в Боснию и Герцеговину — на 7,3 процента.

Таким образом, поставки в Евросоюз сократились почти в два раза. Единственной страной ЕС, в которую экспорт заметно вырос, стала Болгария (плюс 48,6 процента), с которой прошлой весной был заключен новый контракт. В «Газпроме» указали, что поставляют газ в соответствии с долгосрочными соглашениями.

В целом с 1 по 15 января добыча компании выросла до 23,1 миллиарда кубометров газа (на 2,1 процента больше, чем год назад), поставки на внутренний рынок увеличились 3,7 процента.

В сообщении со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe отмечается, что объем активного газа в европейских подземных хранилищах (ПХГ) составляет 46,9 миллиарда кубометров, что на четверть меньше прошлогоднего уровня на 1,091 миллиарда ниже исторических минимальных значений. На Украине запасы газа снизились до 12,6 миллиарда кубометров, что на 44 процента меньше, чем года назад, и на 2,7 миллиарда меньше, чем на дату начала закачки в апреле прошлого года.

В начале этой недели цены на газ в Европе вновь опустились ниже 1000 долларов за тысячу кубометров. Еще весной стоимость топлива на бирже была в четыре раза ниже. Одной из главных причин газового кризиса в Европе стал отказ «Газпрома» продавать газ на бирже. Российская компания ведет поставки строго по долгосрочным контрактам. Ряд экспертов полагают, что с помощью такой тактики компания хотела ускорить сертификацию газопровода «Северный поток-2». Однако к настоящему времени сроки его запуска по-прежнему неизвестны.