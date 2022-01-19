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Российский врач назвала условие для принятия жаропонижающих средств при омикроне

Врач Ярцева: заболевшим омикроном стоит принимать жаропонижающие с соблюдением дозировки

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Заболевшим омикроном при высокой температуре стоит принимать жаропонижающие средства с соблюдением дозировки. Такое условие в беседе с «Известиями» назвала врач-иммунолог Ирина Ярцева.

По ее мнению, могут помочь при заражении ибупрофен и парацетамол. «Для ибупрофена — это 1200 миллиграммов в сутки, то есть по 400 миллиграммов три раза в день. Для парацетамола — это по 1000 миллиграммов три раза в день, то есть 3000 миллиграммов», — пояснила Ярцева.

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Специалист напомнила, что пока не существует эффективных противовирусных препаратов при COVID-19. По этой причине гражданам не нужно увлекаться самолечением, подчеркнула иммунолог.

При заражении омикрон-штаммом необходимо обильное питье. Кроме того, заболевшему следует промывать нос и систематически полоскать горло, добавила медик.

Также она призвала пациентов консультироваться с врачами при заражении омикроном.

Ранее главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи профессор вирусологии Анатолий Альтштейн рассказал, что сейчас нет оснований утверждать, что омикроном чаще заражаются те, кто ранее перенес COVID-19.

Тем не менее, по словам Альтштейна, у омикрона высокая заражающая доза, и он способен пробивать иммунитет, вызванный другими штаммами и вакцинами. Но вакцинированные переносят его гораздо легче.

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Анна Щербакова
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