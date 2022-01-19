Вирусолог оценил способность омикрона пробивать иммунитет

Сейчас нет оснований утверждать, что омикроном чаще заражаются те, кто ранее перенес COVID-19, рассказал «Ленте.ру» главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи профессор вирусологии Анатолий Альтштейн. При этом, по его словам, этот штамм способен пробивать иммунитет.

«Омикрон открыли где-то в ноябре. Для того чтобы понаблюдать, как заражаются переболевшие, нужно достаточно длительное время, и никаких оснований за это время не появилось, чтобы это утверждать. Те, кто заражался другими штаммами, они заражаются омикроном, но в такой же мере, как и другие люди, которые не заражались, а, может быть, даже в меньшей мере. Здесь нет точной статистики», — отметил вирусолог.

Тем не менее, по словам Альтштейна, у омикрона высокая заражающая доза, и он способен пробивать иммунитет, вызванный другими штаммами и вакцинами. Но вакцинированные переносят его гораздо легче.

После появления омикрона Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупреждала, что, по предварительным данным, у ранее перенесших COVID-19 повышается риск повторного инфицирования этим штаммом.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова назвала регионы, в которых доминирует омикрон, а представитель ВОЗ рассказала о новом подвиде омикрона.