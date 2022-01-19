Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Вирусолог оценил способность омикрона пробивать иммунитет

Вирусолог Альтштейн: нет оснований утверждать, что омикроном чаще заражаются переболевшие

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Сейчас нет оснований утверждать, что омикроном чаще заражаются те, кто ранее перенес COVID-19, рассказал «Ленте.ру» главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи профессор вирусологии Анатолий Альтштейн. При этом, по его словам, этот штамм способен пробивать иммунитет.

«Омикрон открыли где-то в ноябре. Для того чтобы понаблюдать, как заражаются переболевшие, нужно достаточно длительное время, и никаких оснований за это время не появилось, чтобы это утверждать. Те, кто заражался другими штаммами, они заражаются омикроном, но в такой же мере, как и другие люди, которые не заражались, а, может быть, даже в меньшей мере. Здесь нет точной статистики», — отметил вирусолог.

Тем не менее, по словам Альтштейна, у омикрона высокая заражающая доза, и он способен пробивать иммунитет, вызванный другими штаммами и вакцинами. Но вакцинированные переносят его гораздо легче.

Материалы по теме:
Мир борется с коронавирусом уже два года. Почему ученые не могут его победить?
Мир борется с коронавирусом уже два года.Почему ученые не могут его победить?
2 января
«Накроет, как цунами» На мир обрушилась самая опасная волна коронавируса. Чем омикрон грозит России?
«Накроет, как цунами»На мир обрушилась самая опасная волна коронавируса. Чем омикрон грозит России?
12 января

После появления омикрона Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупреждала, что, по предварительным данным, у ранее перенесших COVID-19 повышается риск повторного инфицирования этим штаммом.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова назвала регионы, в которых доминирует омикрон, а представитель ВОЗ рассказала о новом подвиде омикрона.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Смирная
Обсудить
Последние новости
Названы сроки пика и спада омикрона в России
Россия прокомментировала сообщения об эвакуации своих дипломатов из Украины
В США нашли доказательства мошенничества Трампа
Волочкова заявила о планах подать в суд на стюарда после конфликта в самолете
Самолеты с последними российскими миротворцами вылетели из Казахстана в Москву
Спецслужбы сообщили о подготовке теракта на Байконуре
Долю в российском газовом проекте продадут китайцам
Россиянам рассказали о скрытых функциях Telegram
Вирусолог оценил способность омикрона пробивать иммунитет
Россия допустила применение сил ОДКБ не только в Казахстане
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter