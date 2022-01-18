Голикова назвала регионы с доминирующим омикрон-штаммом

Омикрон-штамм коронавируса доминирует в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. Эти регионы назвала вице-премьер России Татьяна Голикова, пишет РИА Новости.

Она отметила, что на данный момент случаи заражения омикроном зарегистрированы в 42 российских субъектах.

Ранее Голикова заявила, что более 27 процентов россиян, заразившихся омикрон-штаммов, были полностью привиты от коронавируса. В стране в настоящее время зарегистрировано 1682 случая заражения омикроном.

В свою очередь премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство России по поручению президента разработало план дополнительных мероприятий, которые должны помочь подготовить систему здравоохранения к возможному более резкому увеличению числа больных.