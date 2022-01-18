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ВОЗ рассказала о «невидимой» разновидности омикрона

Представитель ВОЗ: в новом подвиде омикрона отсутствует характерная для штамма мутация

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отслеживает новую разновидность омикрон-штамма BA.2 не отдельно, а в комплексе с остальными подвидами. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель организации.

По данным ВОЗ, по состоянию на 7 января на основной подвид омикрона, BA.1, приходится порядка 98 процентов генетических последовательностей, загруженных в международную базу данных GISAID. В организации рассказали, что в разновидности BA.2, в отличие от BA.1 и BA.3, отсутствует одна из характерных для штамма мутаций — делеция, то есть выпадение аминокислот 69-70 в гене S-белка.

Ранее сообщалось, что именно это отличие BA.2 от «стандартных» версий штамма делает его своего рода «невидимым» для ПЦР-тестов. Вместо положительного результата системы тестирования могут выдавать сбои.

Заражение этой разновидностью омикрон-штамма было обнаружено у трех человек в Швеции. В Академической лаборатории шведского города Уппсала не уверены, сможет ли новый подвид штамма конкурировать с предыдущим вариантом омикрона. Новая мутация была также обнаружена в ЮАР, Австралии, Великобритании, Израиле, Дании, Норвегии и Индии.

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Валентина Шварцман
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