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В Швеции обнаружили мутацию омикрон-штамма

SVT Nyheter: в Швеции выявили мутацию омикрон-варианта коронавируса

Фото: Jose Luis Gonzalez / Reuters

В Швеции в Академической лаборатории шведского города Уппсала выявили мутацию омикрон-штамма коронавируса. Об этом сообщает телеканал SVT Nyheter.

Мутация нового варианта COVID-19 была обнаружена 14 января у трех человек. Новый подвариант омикрона получил название BA.2. «У нас должен быть гораздо больший материал, чтобы знать, может ли он конкурировать с предыдущим вариантом [коронавируса]», — цитирует телеканал сотрудника лаборатории Матса Мартинелла.

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По данным The Guardian, новый штамм является «невидимой» версией Омикрона, которую невозможно отличить от других вариантов, с помощью тестов ПЦР. В нем отсутствует конкретное генетическое изменение, позволяющее использовать лабораторные тесты в качестве готового средства для выявления вероятных случаев заражения.

Ранее на Кипре обнаружили новый вариант коронавирусной инфекции, он является гибридом ранее выявленных штаммов «дельта» и «омикрон». Ученые из Лаборатории биотехнологии и молекулярной вирусологии Кипрского университета, которые выявили новую разновидность заболевания, дали ему название «дельтакрон». Дельтакрон-штамм COVID-19 имеет генетическую основу как у дельта-варианта, однако ряд его мутаций схож с мутациями омикрон-штамма коронавируса.

Глава технической группы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове исключила вероятность появления нового гибридного штамма коронавирусной инфекции «дельтакрон». По ее словам, комбинации штаммов COVID-19 не наблюдается, а «находка» киприотских исследователей могла быть вызвана загрязнением образца или оборудования во время генетического секвенирования.

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Анжелика Бережная
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