В ВОЗ усомнились в появлении дельтакрон-штамма

Глава технической группы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове исключила вероятность появления нового гибридного штамма коронавирусной инфекции «дельтакрон». Об этом она написала в своем Twitter.

По ее словам, комбинации штаммов COVID-19 не наблюдается, а «находка» киприотских исследователей могла быть вызвана загрязнением образца или оборудования во время генетического секвенирования. Она считает, что это, возможно, привело к лабораторной ошибке.

Что известно о «дельтакроне»?

8 января стало известно об обнаружении на Кипре нового варианта COVID-19, который оказался гибридом ранее выявленных штаммов дельта и омикрон.

Ученые из Лаборатории биотехнологии и молекулярной вирусологии Кипрского университета, которые выявили новую разновидность инфекции, назвали ее «дельтакрон».

Глава лаборатории Леонтиос Кострикис заявил, что дельтакрон-штамм имеет генетическую основу как у дельта-варианта, при этом ряд его мутаций схож с мутациями омикрон-штамма.

Мы нашли значительное количество мутаций, которые ранее обнаруживались только во время случаев заражения омикрон-штаммом Леонтиос Кострикис Глава лаборатории биотехнологии и молекулярной вирусологии Кипрского университета

По его словам, омикрон-штамма 30 мутаций, и десять из них совпадают с найденными в пробах, которые были взяты на Кипре. Он добавил, что на Кипре специалисты обнаружили дельтакрон-штамм в 25 образцах, из них 11 принадлежат госпитализированным с коронавирусной инфекцией людям, остальные — у обычных местных жителей.

Мнение российских ученых

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко оценил опасность найденного на Кипре гибрида штаммов COVID-19 дельта и омикрон.

Штаммы вируса между собой не могут взаимодействовать, они создаются и происходят на свет в борьбе с нами, а не между собой. Скорее всего, здесь речь может идти о том, что те мутации, которые были у предшественника омикрона, сохранились Геннадий Онищенко Бывший главный санитарный врач России

Онищенко также назвал вакцинации и ревакцинацию наиболее эффективными способами борьбы с коронавирусной инфекцией.

Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов в свою очередь подчеркнул, что обнаруженный на Кипре гибрид дельты и омикрона в настоящее время рано считать отдельным штаммом. По его мнению, он мог возникнуть в результате загрязнения образцов в лаборатории.

Хафизов отметил, в научной среде на данный момент отсутствует однозначное мнение о возможном происхождении дельтакрона. Он сообщил, что данные о свойственных для него 25 мутациях действительно внесли в базу GISAID. При этом при более тщательном изучении они оказались похожими на взаимное загрязнение образцов дельты и омикрона.

Вирусолог Виктор Ларичев считает, что дельтакрон-штамм требует дополнительного изучения. Он отметил, что в настоящее время следует разобраться, какие свойства гибридный дельтакрон получил от своих предшественников.

Нужно понимать, какой белок, от какого вируса достался. Поверхностный белок, который ответственен за практически основную массу заражений, то есть S-белок, от какого штамма достался Виктор Ларичев Вирусолог

Специалист центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн добавил, что вирусные штаммы постоянно меняются. По его мнению, что дельтакрон-штамм не сумеет выйти на глобальный уровень.

Коронавирус-супермутант

Ученые предупредили, что попадание новых штаммов коронавирусной инфекции в животную среду может привести к серьезным мутациям вируса и новым вспышкам заболевания. Об этом сообщили главный профилактолог УрФО, научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины, доктор медицинских наук Сергей Токарев и микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, академик РАН Виталий Зверев.

Токарев считает, что важно внимательно следить за омикрон-штаммом и у людей, и у животных, поскольку «при прямых и обратных зоонозных передачах однажды может появиться и некий супермутант».

Мы уже сейчас на примере зарубежных стран отчетливо видим грандиозные темпы роста госпитализаций и взрослых, и заполнения детских, в том числе реанимационных, коек во Франции и Англии Сергей Токарев Главный профилактолог УрФО, научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины, доктор медицинских наук

По словам Зверева, теоретически, попадание различных вариантов COVID-19 в популяцию летучих мышей может сильно их изменить. Это может вызвать новые волны заболеваний. «Когда вирус находит промежуточного хозяина, он может измениться настолько, что станет смертельно опасным и обретет совсем другие свойства», — сказал он.