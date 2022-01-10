Вирусологи усомнились в опасности найденного на Кипре гибридного штамма COVID-19

Найденный учеными на Кипре дельтакрон-штамм требует дополнительного изучения, пока оценивать масштабы данной разновидности коронавируса рано. Такое сомнение высказал в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» вирусолог Виктор Ларичев.

Он подчеркнул, что сейчас важно разобраться, какие свойства гибридный дельтакрон получил от своих предшественников. «Нужно понимать, какой белок, от какого вируса достался. Поверхностный белок, который ответственен за практически основную массу заражений, то есть S-белок, от какого штамма достался», — заметил вирусолог.

Ларичев уверяет, что сравнивать патогенность разных версий коронавируса не представляется возможным. По его словам, многие люди уже несут антитела. По этой причине нельзя утверждать, что омикрон-штамм менее патогенен, чем дельта.

В свою очередь, специалист центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн пояснил, что вирусные штаммы постоянно меняются. Он предположил, что дельтакрон-штамм не сумеет выйти на глобальный уровень.

Ранее на Кипре обнаружили новый вариант коронавирусной инфекции, он является гибридом ранее выявленных штаммов дельта и омикрон. Ученые из Лаборатории биотехнологии и молекулярной вирусологии Кипрского университета, которые выявили новую разновидность заболевания, дали ему название дельтакрон.

Глава лаборатории Леонтиос Кострикис рассказал, что дельтакрон-штамм COVID-19 имеет генетическую основу как у дельта-варианта, однако ряд его мутаций схож с мутациями омикрон-штамма коронавируса.