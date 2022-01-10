В Роспотребнадзоре рассказали о возможном происхождении «Дельтакрона»

Обнаруженный на Кипре гибрид дельты и омикрон-штамма, получивший в СМИ название «Дельтакрон», пока рано считать отдельным штаммом. Вероятно, он мог возникнуть в результате загрязнения образцов в лаборатории. Об этом РИА Новости заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

По словам специалиста, в научной среде пока нет однозначного мнения о возможном происхождении «Дельтакрона». Он отмечает, что данные о свойственных для него 25 мутациях действительно были внесены в базу GISAID, однако при более тщательном изучении они оказались похожими на взаимное загрязнение образцов дельты и омикрона.

Хафизов пояснил, что такое загрязнение возможно в том случае, если не будут соблюдены правила работы в лаборатории. Он также добавил, что данные о «Дельтакроне» пока имеются только у одной лаборатории, так что говорить о новом штамме пока рано.

Ученые из Лаборатории биотехнологии и молекулярной вирусологии Кипрского университета в субботу, 8 января, выявили вариант коронавируса, сочетающий в себе мутации дельты и омикрон-штамма. Они присвоили ему название «Дельтакрон».