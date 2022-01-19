Instagram позволит монетизировать контент с помощью платных подписок
Instagram запустил тестирование функции платной подписки, которая позволит авторам монетизировать эксклюзивный контент. Об этом сообщил глава соцсети Адам Моссери.
Некоторые блогеры теперь могут сделать платными некоторые виды публикаций — прямые эфиры и Stories. Для участников подписки они будут отмечены специальным фиолетовым значком. Такой за бейдж получат и сами подписчики — он будет отображаться рядом с названием профиля.
Авторы могут самостоятельно выбирать цену за доступ к своему эксклюзивному контенту. Есть восемь различных ценовых категорий на выбор, от 0,99 доллара в месяц до 99,99 доллара в месяц. Цена будет зависеть от того, сколько, по мнению создателя, стоит его контент.
Тестирование будет проходить в течение ближайших месяцев. Пока опция доступна только в США — на данный момент всего 10 американских Insta-блогеров получили доступ к новой функции. Но, по словам главы соцсети, в скором времени в тест-группу будет добавлено больше создателей.
Ранее пользователям Instagram стало известно о еще одной новой функции соцсети. Теперь они смогут создать в приложении персонализированный аватар: выбрать цвет кожи, волос и глаз, одежду и аксессуары. Для этого необходимо зайти во вкладку профиля, нажать пункт «Настройки», а затем перейти в «Аккаунт» и выбрать кнопку «Аватары».