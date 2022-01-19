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Instagram позволит монетизировать контент с помощью платных подписок

Instagram запускает тестирование платных подписок для эксклюзивного контента

Фото: Rafael Henrique / Globallookpress.com

Instagram запустил тестирование функции платной подписки, которая позволит авторам монетизировать эксклюзивный контент. Об этом сообщил глава соцсети Адам Моссери.

Некоторые блогеры теперь могут сделать платными некоторые виды публикаций — прямые эфиры и Stories. Для участников подписки они будут отмечены специальным фиолетовым значком. Такой за бейдж получат и сами подписчики — он будет отображаться рядом с названием профиля.

Авторы могут самостоятельно выбирать цену за доступ к своему эксклюзивному контенту. Есть восемь различных ценовых категорий на выбор, от 0,99 доллара в месяц до 99,99 доллара в месяц. Цена будет зависеть от того, сколько, по мнению создателя, стоит его контент.

Тестирование будет проходить в течение ближайших месяцев. Пока опция доступна только в США — на данный момент всего 10 американских Insta-блогеров получили доступ к новой функции. Но, по словам главы соцсети, в скором времени в тест-группу будет добавлено больше создателей.

Ранее пользователям Instagram стало известно о еще одной новой функции соцсети. Теперь они смогут создать в приложении персонализированный аватар: выбрать цвет кожи, волос и глаз, одежду и аксессуары. Для этого необходимо зайти во вкладку профиля, нажать пункт «Настройки», а затем перейти в «Аккаунт» и выбрать кнопку «Аватары».

Марина Совина
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