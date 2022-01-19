В Instagram появилась новая функция

Функция создания аватара стала доступна пользователям социальной сети Instagram. О появлении новой опции сообщает портал Digital Information World со ссылкой на пост, опубликованный в Twitter-аккаунте пользователя под ником Technical Gulab.

Отмечается, что с помощью новой функции пользователи смогут создать в приложении персонализированный аватар: выбрать цвет кожи, волос и глаз, одежду и аксессуары. Чтобы активировать эту опцию, необходимо зайти во вкладку профиля, нажать пункт «Настройки», а затем перейти в «Аккаунт» и выбрать кнопку «Аватары».

Когда настройка аватара будет завершена, то он сохранится в виде наклейки. После этого его можно будет использовать в переписке, постах и сторис.

Ранее сообщалось, что пользователям Instagram в скором времени разрешат редактировать сетку профиля. Если сейчас все публикации на странице располагаются в хронологическом порядке, то в будущем юзеры смогут менять их местами, а также закреплять некоторые из них наверху.