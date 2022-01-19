Инвесторов из Японии пригласили на Курилы после введения налогового режима
Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков пригласил инвесторов из Японии на Курильские острова после того, как там будет введен специальный налоговый режим. Об этом он сказал в интервью РИА Новости.
«Как и в случае с остальными преференциальными режимами, уже созданными и действующими на Дальнем Востоке, мы приветствуем как российских, так и зарубежных инвесторов из любых стран, в том числе из Японии», — сказал Чекунков. Он добавил, что власти совершенствуют правовые режимы поддержки предпринимательской деятельности, чтобы повысить привлекательность Дальнего Востока для инвесторов. «Создание нового преференциального режима на Курилах — это часть данной работы», — отметил он.
Ранее генеральный секретарь японского правительства Кацунобу Като заявил, что решение российских властей по введению особого налогового режима на Курильских островах противоречит позиции Токио, а также сути обсуждений совместной экономической деятельности, которая велась до этого момента.
Россия и Япония не могут подписать мирный договор по итогам Второй мировой войны из-за территориального спора вокруг южной части Курил. Япония считает острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу островов Хабомаи своими «северными территориями». Москва не признает самого факта территориального спора.