Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Китай ограничит свободу своих техногигантов

Китай начнет проверять уровень безопасности своих IT-гигантов перед листингом за рубежом

Фото: Aly Song / Reuters

Китай снова ограничит свободу действий для своих техногигантов, которые планируют разместить ценные бумаги на зарубежных фондовых рынках, пишет Reuters. Управление по вопросам киберпространства страны (CAC) с 15 февраля обяжет IT-компании, располагающие данными более миллиона пользователей, проходить проверку кибербезопасности перед листингом за границей.

«При листинге на фондовых биржах существует риск того, что ключевая информационная инфраструктура, ключевые и важные данные или большой объем личной информации могут подвергнуться воздействию со стороны иностранных правительств, контролироваться ими или использоваться в корыстных целях», — говорится в заявлении CAC.

Новые правила повлияют на множество компаний, в том числе на материнскую компанию TikTok, ByteDance и гиганта электронной коммерции Alibaba Group. Власти не уточнили, коснутся ли требования компаний, намеренных разместить акции в Гонконге. Опрошенные Reuters юристы и банкиры считают, что формулировка правил допускает, что такие корпорации не будут обязаны проходить проверку уровня кибербезопасности.

Alibaba от TradingView

«Гонконг рассматривается как часть Китая, особая зона, но не иностранный рынок, и [ввиду новых правил] это может означать, что в Гонконге будет заключаться больше сделок», — заявил анонимный инвестиционный банкир. Кроме того, сотрудник консалтинговой компании United First заявил, что решения CAC не повлияют на компании, которые уже зарегистрированы на иностранных биржах.

За последний год в Китае произошла целая серия нормативных изменений, которые затруднили фирмам листинг за границей. Например, в декабре было принято решение создать черный список технологических стартапов, чтобы помешать им привлекать иностранное финансирование. В перечень попадут компании, использующие VIE-структуру, которая не дает полноценного участия в капитале компании и используется ими для обхода внутренних ограничений на иностранные инвестиции.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Софья Ермакова
Обсудить
Последние новости
В Кремле отреагировали на отказ Поклонской стать послом России в Кабо-Верде
Анонсировано совещание Путина с правительством по ситуации с COVID-19
Появилась петиция с требованием снять с Назарбаева неприкосновенность
Казахский парламент одобрил лишение Назарбаева части пожизненных полномочий
Будущая мать оправдалась за желание оставить младенца в машине во время шопинга
Опекун ценой своей жизни попытался спасти провалившуюся под лед девочку
В Госдуме предложили полностью запретить суррогатное материнство в России
Матери Зеленского стало плохо во время прощания с сыном
Стало известно об изъятой у Волочковой бутылке джина после скандала в самолете
В Госдуме прокомментировали приглашение Путина и Зеленского для диалога в Турцию
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter