Китай ограничит свободу своих техногигантов

Китай снова ограничит свободу действий для своих техногигантов, которые планируют разместить ценные бумаги на зарубежных фондовых рынках, пишет Reuters. Управление по вопросам киберпространства страны (CAC) с 15 февраля обяжет IT-компании, располагающие данными более миллиона пользователей, проходить проверку кибербезопасности перед листингом за границей.

«При листинге на фондовых биржах существует риск того, что ключевая информационная инфраструктура, ключевые и важные данные или большой объем личной информации могут подвергнуться воздействию со стороны иностранных правительств, контролироваться ими или использоваться в корыстных целях», — говорится в заявлении CAC.

Новые правила повлияют на множество компаний, в том числе на материнскую компанию TikTok, ByteDance и гиганта электронной коммерции Alibaba Group. Власти не уточнили, коснутся ли требования компаний, намеренных разместить акции в Гонконге. Опрошенные Reuters юристы и банкиры считают, что формулировка правил допускает, что такие корпорации не будут обязаны проходить проверку уровня кибербезопасности.

«Гонконг рассматривается как часть Китая, особая зона, но не иностранный рынок, и [ввиду новых правил] это может означать, что в Гонконге будет заключаться больше сделок», — заявил анонимный инвестиционный банкир. Кроме того, сотрудник консалтинговой компании United First заявил, что решения CAC не повлияют на компании, которые уже зарегистрированы на иностранных биржах.

За последний год в Китае произошла целая серия нормативных изменений, которые затруднили фирмам листинг за границей. Например, в декабре было принято решение создать черный список технологических стартапов, чтобы помешать им привлекать иностранное финансирование. В перечень попадут компании, использующие VIE-структуру, которая не дает полноценного участия в капитале компании и используется ими для обхода внутренних ограничений на иностранные инвестиции.