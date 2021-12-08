Китай приготовился ударить по собственным компаниям

Власти Китая готовят меры, которые должны помешать местным технологическим стартапам привлекать иностранное финансирование и усложнят выход на зарубежные биржи, сообщает Financial Times.

Черный список может быть опубликован уже в декабре. В него попадут использующие VIE-структуру стартапы, которые связаны с использованием данных и могут представлять угрозу национальной безопасности страны.

VIE — юридическая структура, которая не дает полноценного участия в капитале компании. Она используется некоторыми компаниями КНР для обхода внутренних ограничений на иностранные инвестиции. Например, среди фирм с такой структурой — Alibaba и Tencent. Это не первый удар Китая по собственным компаниям.

Ранее китайские регуляторы потребовали от сервиса такси DiDi разработать план ухода с Нью-Йоркской фондовой биржи. Китай хочет, чтобы руководство DiDi вывело компанию с биржи из-за опасений по поводу утечки конфиденциальных данных. В результате компания сдалась под давлением и объявила об уходе с биржи.

В ноябре Китай потребовал от технологических компаний, желающих выйти на Гонконгскую биржу, пройти проверку на устойчивость к кибератакам.