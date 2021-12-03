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Угрожавшее безопасности России такси сдалось под давлением Пекина

Китайский агрегатор такси DiDi уйдет с Нью-Йоркской фондовой биржи
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Фото: Ng Han Guan / AP

Китайский сервис по вызову такси DiDi, который ранее заподозрили в угрозе безопасности России, объявил об уходе с Нью-Йоркской фондовой биржи спустя пять месяцев после IPO (первичное публичное размещение акций на фондовом рынке), чтобы вскоре разместить бумаги на Гонконгской бирже, сообщает CNBC.

В DiDi заявили, что решение принято после «тщательного изучения», однако на прошлой неделе Bloomberg писал, что китайские власти вынуждают компанию покинуть американский рынок. Таким образом, DiDi сдалась под давлением Пекина. Помимо размещения на бирже в Гонконге рассматривался вариант прямой приватизации DiDi, хотя такое развитие событие могло вызвать недовольство акционеров и привести к искам против компании, отметили в издании.

«Я думаю, Китай ясно дал понять, что больше не хочет допустить выхода технологических компаний на рынки США, потому что это переводит их под юрисдикцию американских регулирующих органов», — заявил глава азиатского направления инвестиционной фирмы Cambridge Associates Аарон Костелло. Он допустил, что большинство китайских технологических компаний, зарегистрированных в США, перейдут на биржи материкового Китая или Гонконга.

DiDi провела IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже 30 июня, в ходе которого привлекла 4,4 миллиарда долларов. Через несколько дней Администрация киберпространства Китая обвинила агрегатор в нарушении закона о сборе данных клиентов и удалила из виртуальных магазинов 26 приложений, в том числе основное, обрушив акции. Претензии китайских властей были связаны с возможной утечкой персональных данных. Пекин опасался, что информация о пользователях попадет в руки американских регулирующих органов.

На IPO бумаги «китайского Uber» стоили 14 долларов за штуку. С тех пор они подешевели на 44,65 процента и на премаркете 3 декабря торговались по 7,75 доллара. После истории с DiDi китайская компания ByteDance, которой принадлежит социальная сеть TikTok, решила отложить выход на IPO на неопределенный срок, опасаясь реакции властей.

В середине июля ассоциация «Национальный совет такси» пожаловалась президенту России Владимиру Путину на DiDi. Там обвинили агрегатор в сборе больших объемов данных, которые вместе с геопозицией и «уникальной опознавательной информацией о мобильном устройстве» могут быть интересны для иностранной разведки и представлять угрозы безопасности страны.

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