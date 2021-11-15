Китай выдвинул ультиматум техногигантам

Китай потребует от технологических компаний пройти проверку на кибербезопасность перед IPO

Китай потребует от технологических компаний, желающих выйти на Гонконгскую биржу, пройти проверку на устойчивость к кибератакам. Такой ультиматум выдвинут в связи с ужесточением контроля над информацией, собираемой техногигантами, сообщает Bloomberg.

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Перед IPO (первичным публичным размещением акций) компании должны будут получить одобрение Управления кибербезопасности Китая. Новые правила обусловлены расширением законодательства, в котором теперь прописаны требования к безопасности данных и конфиденциальности в интернете. Правительство планирует контролировать соблюдение частными компаниями принятых мер по кибербезопасности.

Новые правила могут вызвать недовольство: технологические фирмы рассчитывали выйти на IPO на бирже Гонконга, так как регулирующие органы США тоже стали более внимательно изучать новые листинги. Регуляторы США планируют исключать из котировальных списков американских бирж акции компаний, аудиторы которых отказываются открывать свою отчетность для надзорных органов. Такие меры могут привести к выводу китайских ценных бумаг с бирж США на сумму почти два триллиона долларов с 2024 года.

Китайские интернет-компании, собирающие данные и имеющие отношение к национальной безопасности, также должны будут получать одобрение от властей перед слияниями, разделениями и реструктуризацией. Без разрешения регулирующих органов техногиганты не смогут создавать зарубежные штаб-квартиры.

О намерении защищать конфиденциальность пользователей и безопасность данных Национальный банк Китая сообщил в начале октября 2021 года. Председатель регулятора И Ган пообещал, что страна продолжит вводить новые меры против компаний из сектора финансовых технологий.