Неожиданное решение властей помогло китайскому техногиганту

Ценные бумаги компании по доставке еды Meituan выросли после антимонопольного штрафа в размере 543,3 миллиона долларов. Как сообщает CNBC, неожиданно небольшая сумма взыскания помогла подняться в цене акциям техногиганта.

«Штраф Meituan был на самом деле ниже, чем ожидалось», — объяснил специалист по портфелю ценных бумаг Азии в Eastspring Investment Кен Вонг. 8 октября Государственная администрация по регулированию рынка Китая (SAMR) решила, что Meituan злоупотребила своим доминирующим положением на китайском рынке онлайн-доставки еды. По словам регулятора, компания заставляла продавцов подписывать эксклюзивные соглашения и применяла карательные меры к тем, кто этого не делал. Помимо штрафа, SAMR также приказала техногиганту исправить ситуацию.

В ходе торгов на бирже в Гонконге выросли акции не только Meituan, но и других китайских компаний, которые также пострадали от ограничительных мер властей. Tencent завершила день повышением на 2,95 процента, в то время как Alibaba выросла почти на 8 процентов.

Аналитики из Jefferies заявили, что завершение антимонопольного расследования положительно скажется на росте компании. «Meituan общается с властями и модернизирует свои бизнес-операции», — заявили эксперты. Штраф составил 3 процента от дохода Meituan за 2020 год. В апреле антимонопольное взыскание также было наложено на Alibaba и составило рекордные 2,8 миллиарда долларов — это около 4 процентов выручки за 2019 год.

В течение последнего года Китай вводил все больше ограничительных мер против своих крупнейших технологических компаний. Так, например, правительство запретило предприятиям выходить на IPO (первичное публичное размещение акций) на зарубежных биржах, если деятельность компаний подразумевает работу с большими массивами персональных данных. Власти также пообещали продолжить вводить новые ограничения, чтобы сдержать монополии и обеспечить безопасность пользовательской информации.