Пытавшегося изнасиловать двух россиянок мужчину задержала полиция

В Москве задержан 21-летний молодой человек, подозреваемый в двух попытках изнасилования на юго-западе столицы. Об этом в среду, 19 января, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель управления Следственного комитета России (СКР) по Москве Юлия Иванова.

По данным следствия, первое преступление было совершено 8 января: тогда злоумышленник напал на 44-летнюю женщину и попытался над ней надругаться, однако она оказала сопротивление и вырвалась. Второй инцидент произошел 14 января, когда предполагаемый насильник напал на 22-летнюю девушку, однако ей также удалось сбежать.

Молодого человека задержали по горячим следам. На него завели дело по статье 131 («Покушение на изнасилование») УК РФ. В настоящий момент полицейские проверяют его на возможную причастность к совершению аналогичных преступлений на территории столицы.

17 января сообщалось, что в Санкт-Петербурге мигрант попытался изнасиловать российскую школьницу в торговом центре.