Мигрант попытался изнасиловать российскую школьницу в торговом центре

В Колпине полицейские задержали 20-летнего гражданина одной из стран ближнего зарубежья, подозреваемого в попытке изнасилования 12-летней девочки. Об этом в понедельник, 17 января, сообщает пресс-служба главного управления МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

По данным следствия, преступление было совершено вечером 16 января в торговом центре на Пролетарской улице. Школьница пришла туда на встречу с молодым мужчиной, с которым познакомилась через интернет. Мигрант затащил россиянку в служебное помещение и попытался изнасиловать, однако его спугнул один из сотрудников магазина. Он же и сообщил об увиденном в полицию. Злоумышленника задержали в заведении сети быстрого питания через десять минут после инцидента.

Выяснилось, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за вымогательство. Пострадавшую госпитализировали в больницу с ушибами мягких тканей обоих предплечий в состоянии средней тяжести. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

14 января сообщалось, что в Москве россиянин целый год насиловал мальчика в лесу втайне от его родителей.