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Россиянин целый год насиловал мальчика в лесу втайне от его родителей

KP.RU: в Москве неизвестный в течение года насиловал 12-летнего ребенка в парке

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

В Москве неизвестный в течение года насиловал 12-летнего ребенка в парке недалеко от метро «Славянский бульвар» втайне от родителей. Об этом в пятницу, 14 января, сообщает KP.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По сведениям издания, в полицию о случившемся сообщила 47-летняя мать пострадавшего, которая заметила, что ее сын стал нервным и закрытым. Поговорив с ним, женщина выяснила, что целый год над ним издевался незнакомец. Злоумышленник говорил мальчику, что если тот расскажет о происходящем кому-то из близких, то у него и его семьи начнутся проблемы. Опасаясь расправы, школьник регулярно приходил на встречи с педофилом в лес.

Сейчас мальчик уже описал полицейским приметы обидчика. Сотрудники правоохранительных органов разыскивают преступника.

30 декабря сообщалось, что в Саратовской области таксист-педофил пойдет под суд за убийство и изнасилование пятилетнего ребенка.

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Елизавета Новикова
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