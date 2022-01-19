Бориса Джонсона уличили в нарушении самоизоляции после заражения коронавирусом

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон нарушал правила самоизоляции, когда у него проявились первые симптомы коронавируса. В этом политика уличила газета Times.

По информации издания, у главы британского правительства был сильный кашель, но он продолжал проводить рабочие встречи. «Он сказал, что он "сильный как бык", и ударил себя в грудь. Ему сказали, что у него может быть COVID-19, но он отверг это», — заявил источник газеты.

Отмечается, что симптомы заражения COVID-19 проявились у Джонсона 27 марта 2020-го, а на режим самоизоляции он ушел только через неделю. Times пишет, что сотрудники кабмина неоднократно высказывали политику озабоченность из-за состояния его здоровья, однако он их игнорировал.

Ранее Джонсон попытался оправдаться за участие в вечеринках, организованных в саду его лондонской резиденции, во время коронавирусного локдауна .«Меня никто не предупредил, что это против правил, я бы это запомнил», — заявил политик. При этом бывший помощник главы правительства Доминик Каммингс уличил его во лжи.