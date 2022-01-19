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Борис Джонсон попытался оправдаться за участие в вечеринках во время локдауна

Премьер Британии Джонсон: меня не предупредили, что вечеринки в саду запрещены в локдаун
Борис Джонсон

Борис Джонсон. Фото: Ian Vogler / Reuters

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон попытался оправдаться за участие в вечеринках, организованных в саду его лондонской резиденции во время коронавирусного локдауна. Его слова передает «Би-би-си».

«Меня никто не предупредил, что это против правил, я бы это запомнил», — заявил политик. При этом бывший помощник главы правительства Доминик Каммингс рассказал, что предупредил Джонсона о запрете. Он обвинил премьера в том, что он вводит в заблуждение депутатов.

В ответ на вопрос о возможности его ухода в отставку Джонсон призвал парламентариев дождаться результатов расследования.

Ранее стало известно, что старшая сотрудница аппарата британского правительства Сью Грей расследует «винные пятницы», проведенные в нарушение правил в резиденции премьер-министра страны на Даунинг-стрит во время карантина 2020-го. Ожидается, что результаты будут оглашены в конце недели, однако сроки могут перенести.

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Екатерина Андреева
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