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В Лондоне расследуют «винные пятницы» с участием британского премьера

The Times: в Великобритании расследуют вечеринки в резиденции Джонсона во время локдауна

Фото: David 'Dee' Delgado / Reuters

Старшая сотрудница аппарата британского правительства Сью Грей расследует вечеринки, проведенные в нарушение правил в резиденции премьер-министра страны Бориса Джонсона на Даунинг-стрит во время локдауна. Об этом сообщает The Times.

Уточняется, что в время в Великобритании действовали строгие ограничения, согласно которым были запрещены встречи двух и более лиц из разных семей, если только это не было необходимо для рабочих целей. Ожидается, что результаты будут оглашены в конце следующей недели.

По данным издания, «винные пятницы» часто продолжались до трех часов ночи. При этом в начале декабря 2020 года сотрудники резиденции приобрели холодильник стоимостью около 200 фунтов стерлингов (около 20 тысяч рублей), вмещающий в себя 34 бутылки. Как рассказал источник газеты, после вечеринок чиновники и их помощники часто оставались ночевать на диванах, а по утрам уборщицы находили на столах пустые бокалы. Кроме того, подобные собрания также проходили накануне похорон принца Филиппа.

В свою очередь, Борис Джонсон принес извинения британской общественности. По словам премьер-министра, он пришел на вечеринку, так как хотел «поблагодарить сотрудников правительства», и через 25 минут покинул ее, чтобы вернуться к работе.

О вечеринке в резиденции Джонсона стало известно 20 декабря 2021 года. Тогда издание The Guardian разместило снимок, на котором запечатлены сидящие за столом Джонсон и его супруга Кэрри. Рядом с ними, без соблюдения социальной дистанции, находятся еще два человека. Кроме того, на лужайке виднеется группа людей, собравшихся около другого стола с алкоголем.

Ксения Назарова
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