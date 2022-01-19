Музей мадам Тюссо впервые выставил фигуры президента и вице-президента США

В Музее мадам Тюссо в Нью-Йорке впервые в истории выставили не только восковую фигуру президента США Джо Байдена, но и вице-президента Камалы Харрис. Об этом пишет издание The Hill.

Оба одеты в точную копию их нарядов на церемонии инаугурации в январе 2021-го. По традиции музей выставляет фигуры каждого нового американского лидера, однако до этого времени художники не делали восковую копию вице-президента.

Каждая фигура изготавливалась шесть месяцев. Восковая пара выставлена ​​в искусственном Овальном кабинете музея, который Музей мадам Тюссо называет первой и пока единственной реконструкцией знаменитого рабочего пространства Белого дома.

В ноябре 2020-го восковую фигуру экс-президента США Дональда Трампа в Музее мадам Тюссо в Лондоне переодели в костюм для гольфа сразу после объявления результатов президентских выборов.