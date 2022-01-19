Названа минимальная стоимость тура на Камчатку в 2022 году
Минимальная стоимость недельного тура на Камчатку из Москвы начинается от 70 тысяч рублей. Об этом сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, пишет РИА Новости.
Как отметил Чекунков, маловероятно, что поездка в регион обойдется туристам дешевле. «Сильно ниже вряд ли получится из-за логистики — объективно Камчатка дальше от Москвы, чем Нью-Йорк», — объяснил министр.
По словам главы ведомства, на Камчатке создается необходимая для путешественников инфраструктура: 121 отель, туристские комплексы, базы отдыха, семь санаторно-курортных комплексов, 10 спортивно-развлекательных парков, глэмпинги, места массового отдыха, визит-центры, придорожные сервисы, стоянки яхт и катеров.
«Предприниматели из сектора МСП обеспечат рост конкуренции, снижение цен для пользователей. Это и есть та благоприятная среда, когда рыночные механизмы делают продукт более привлекательным для потребителя», — отметил Чекунков.
Ранее, в сентябре 2021 года, губернатор Камчатского края Владимир Солодов обозначил ценовой диапазон туров на Камчатку. По его словам, цены на туры из Москвы с проживанием и программой будут начинаться от 35, 50 и 80 тысяч рублей.