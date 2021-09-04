На Камчатке раскрыли цены туров с проживанием и развлечениями

Губернатор Камчатки Солодов: недельные туры из Москвы будут стоит от 35 тысяч рублей

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) обозначил ценовой диапазон туров на Камчатку по программе, которую запустят в следующем году.

По его словам, цены на туры из Москвы с проживанием и программой будут начинаться от 35 тысяч. Они будут включать в себя перелет из до Петропавловска-Камчатского, недельное проживание в гостинице и базовую туристическую программу.

«Там будет 35, 50, 80 тысяч – в зависимости от интенсивности, но в любом случае это доступный туризм», — рассказал Солодов​​​.

Губернатор отметил, что сейчас прорабатываются детали, точные параметры туров будут объявлены осенью. Известно, что туры будут организованы по чартерныи программам крупным оператором.

Ранее владелец компании «Васта Дискавери» Сергей Бачин рассказал, что к 2026 году на Камчатке появится новый горный курорт — «Три вулкана». Согласно планам, ан территории парка появятся гостиницы, рассчитанные на тысячу номеров. Кроме того, будет обустроена прибрежная зона для круизных кораблей.