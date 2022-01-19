Воспитанники российского детсада массово отравились перловой кашей черного цвета

В городе Верхняя Пышма в Свердловской области произошло массовое отравление воспитанников детского сада, где несовершеннолетних кормили перловой кашей черного цвета. Об этом сообщается в местной группе «Инцидент Екатеринбург» во «ВКонтакте».

«12 января детям давали перловую кашу черного цвета. Похоже на плесень. Родители нескольких групп садика начали возмущаться. Сотрудники подтвердили факт такого питания, но боятся об этом заявить, так как заведующая сразу увольняет сотрудников», — рассказала мама одного из воспитанников детсада.

По ее словам, со среды, 19 января, после случаев отравления группу российского детского сада закрыли на карантин. Предварительной причиной было названо распространение острой кишечной инфекции.

В детском саду россиянке сказали, что перловая каша не черная, а синяя и есть детям ее можно. Там объяснили, что такой цвет она приобрела из-за плохой промывки крупы.

К посту в местной группе во «ВКонтакте» также прикреплен скриншот группового чата воспитателя с родителями. Судя по переписке, родители пяти воспитанников сообщили, что их дети не придут сад из-за плохого самочувствия.

Ранее в школе в подмосковном Клину произошло массовое отравление детей. Несовершеннолетние позавтракали, спустя два часа им стало плохо. Шесть человек госпитализировали, среди отравившихся есть первоклассники.