Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Доктор Комаровский заявил о слежке СБУ за ним

Врач Комаровский в интервью Гордону рассказал о предполагаемой слежке СБУ за ним
Евгений Комаровский

Евгений Комаровский. Кадр: В гостях у Гордона / YouTube

Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский в интервью журналисту Дмитрию Гордону рассказал, что за ним следит служба безопасности Украины (СБУ). Во время разговора медик также удивился, что силовики выбрали его своей целью. Выпуск опубликован на YouTube-канале «В гостях у Гордона».

Рассказав о слежке, Комаровский поинтересовался у Гордона, заслуживает ли он этого. Журналист не ответил на вопрос и спросил у доктора, уверен ли он в том, что за ним следят. «А *** [хрен] их знает. Но, судя по тому, что я видел себя в фильме, который снят СБУ, то, наверное, следят», — предположил врач.

Продолжая тему, медик задал несколько риторических вопросов. «То есть мы, получается, в этой стране платим налоги для того, чтобы они за мной следили? Им больше следить не за кем?» — возмутился Комаровский.

Ранее доктор назвал дурной ошибкой поддержку президента Украины Владимира Зеленского на выборах в 2019 году. По мнению доктора, 73 процента украинских избирателей, поддержавших кандидатуру Зеленского, «лоханулись», поскольку выбрали президента без какого-либо представления о его будущей команде.

Дарья Кучерявых
Обсудить
Последние новости
В Кремле отреагировали на отказ Поклонской стать послом России в Кабо-Верде
Вирусолог рассказал о характере течения омикрон-штамма в России
Германия повторно отказала Украине в поставках летального оружия
Меркель отказалась от должности советника в ООН
Посол Казахстана отверг планы дерусификации республики
Российский депутат пронес в красную зону самогон, сало и чеснок
Доктор Комаровский заявил о слежке СБУ за ним
Генпрокуратура потребовала признать террористическим движение «Колумбайн»
Россиянин жестоко избил работника ТЦ ради бесплатного туалета
19-летняя теннисистка вышла на корт в украшениях за четыре миллиона рублей
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter