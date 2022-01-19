Доктор Комаровский заявил о слежке СБУ за ним

Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский в интервью журналисту Дмитрию Гордону рассказал, что за ним следит служба безопасности Украины (СБУ). Во время разговора медик также удивился, что силовики выбрали его своей целью. Выпуск опубликован на YouTube-канале «В гостях у Гордона».

Рассказав о слежке, Комаровский поинтересовался у Гордона, заслуживает ли он этого. Журналист не ответил на вопрос и спросил у доктора, уверен ли он в том, что за ним следят. «А *** [хрен] их знает. Но, судя по тому, что я видел себя в фильме, который снят СБУ, то, наверное, следят», — предположил врач.

Продолжая тему, медик задал несколько риторических вопросов. «То есть мы, получается, в этой стране платим налоги для того, чтобы они за мной следили? Им больше следить не за кем?» — возмутился Комаровский.

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