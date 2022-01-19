Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Мужчина счел приятеля козлом и зарезал его вместо животного

Пьяный мужчина во время жертвоприношения зарезал приятеля вместо козла

Фото: P. Ravikumar / Reuters

В индийской деревне Валасапалли, штат Андхра-Прадеш, во время праздника Макара-санкранти пьяный мужчина перепутал приятеля с козлом и зарезал его вместо животного. Об этом сообщает Free Press Journal.

В воскресенье, 16 января, мужчина по фамилии Чалапатхи должен был совершить жертвоприношение и обезглавить козла во время индуистского праздника, посвященного солнечному божеству Сурье. По данным полиции, индиец был сильно пьян, и перерезал горло мужчине, который держал козла, сочтя его за животное.

Пострадавшим оказался 35-летний житель деревни по фамилии Суреш. После случившегося его экстренно доставили в больницу, но спасти мужчину не удалось — он скончался от полученных травм и потери крови.

Ранее сообщалось, что в индийском штате Андхра-Прадеш погиб мужчина, наблюдавший за петушиными боями. Это произошло, когда один из организаторов поединка взял петуха на руки, чтобы выпустить его на арену.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Евгения Черкасова
Обсудить
Последние новости
В Госдуму внесли проект обращения к Путину о признании ДНР и ЛНР
Сериал по «Властелину колец» обзавелся полным названием
Украинский журналист Гордон сообщил об обстреле его офиса
Билл Гейтс предрек миру пандемии страшнее коронавируса
Россиянку лишили дома за долги сотен чужих людей
Российский фондовый рынок закрылся ростом
Пять российских фильмов попали в программу Берлинского фестиваля
Семак посетовал на недостаточно высокий бюджет «Зенита» для успехов в Европе
Крупнейшие авиакомпании мира отменили часть рейсов в США из-за вышек 5G
Раскрыт первый девайс Samsung с «монобровью»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter