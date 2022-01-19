Мужчина счел приятеля козлом и зарезал его вместо животного

В индийской деревне Валасапалли, штат Андхра-Прадеш, во время праздника Макара-санкранти пьяный мужчина перепутал приятеля с козлом и зарезал его вместо животного. Об этом сообщает Free Press Journal.

В воскресенье, 16 января, мужчина по фамилии Чалапатхи должен был совершить жертвоприношение и обезглавить козла во время индуистского праздника, посвященного солнечному божеству Сурье. По данным полиции, индиец был сильно пьян, и перерезал горло мужчине, который держал козла, сочтя его за животное.

Пострадавшим оказался 35-летний житель деревни по фамилии Суреш. После случившегося его экстренно доставили в больницу, но спасти мужчину не удалось — он скончался от полученных травм и потери крови.

Ранее сообщалось, что в индийском штате Андхра-Прадеш погиб мужчина, наблюдавший за петушиными боями. Это произошло, когда один из организаторов поединка взял петуха на руки, чтобы выпустить его на арену.