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Россияне захотели стать привлекательнее на январских праздниках

Россияне начали больше интересоваться услугами красоты во время новогодних каникул

Фото: Станислав Тихомиров / Коммерсантъ

Россияне захотели стать привлекательнее во время январских праздников и отправились в салоны красоты. Соответствующий пресс-релиз попал в распоряжение «Ленты.ру» в среду, 19 января.

Сообщается, что во время новогодних каникул пользователи платформ «Юла» и «Объявлений ВКонтакте» начали больше интересоваться услугами красоты и здоровья — доля подобных поисковых запросов от их общего количества составила 31 процент. Отмечается, что чаще всего к подобным специалистам обращались жители Санкт-Петербурга и Казани.

Согласно документу, самыми популярными видами услуг в упомянутой категории оказались массаж, маникюр и педикюр, а также наращивание ресниц. Известно, что средняя стоимость похода к бьюти-специалистам во время январских выходных составила 1500 рублей. При этом в Краснодаре цена таких услуг на 25 процентов выше, чем в целом по стране, и равна 2000 рублей.

Ранее в декабре эксперты сервиса «СберУслуги» раскрыли сумму трат жителей России на салоны красоты перед Новым годом. Эксперты заявили, что спрос на услуги парикмахеров и мастеров ногтевого сервиса, а также на коррекцию бровей и ресниц заметно вырос в преддверии праздников. Отмечается, что таким образом поход в салон красоты обойдется россиянам минимум в 5300 рублей.

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Майя Пономаренко
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