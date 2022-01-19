В Кремле ответили на вопрос о крещении внуков Путина

Вопрос о том, крещены ли внуки президента России Владимира Путина, является его личным делом и не входит в компетенцию Кремля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Отвечая журналистам, Песков подчеркнул, что не знает ответа на этот вопрос и не считает нужным вторгаться в личное пространство президента.

При этом пресс-секретарь заявил, что его жена, Татьяна Навка, и дети были крещены.

«Хотя это тоже мое личное пространство», — добавил Песков.

Ранее в Кремле рассказали, что Путин не планирует в этом году купаться в проруби на крещение. По словам Пескова, это связано с тем, что представители церкви не рекомендовали окунаться в прорубь в период пандемии.