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Кремль внес ясность в вопрос о купании Путина в проруби на Крещение

Песков заявил, что Путин решил не окунаться в прорубь на Крещение в связи с эпидситуацией
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Президент России Владимир Путин решил не окунаться в прорубь на Крещение в связи с эпидситуацией в стране. Ясность в этот вопрос внес представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По словам пресс-секретаря президента, представители церкви не рекомендовали окунаться в прорубь в условиях пандемии коронавируса. Поэтому глава государства принял решение прислушаться к совету, уточнил Песков.

В 2020 году Владимир Путин отказался от участия в крещенских купаниях из-за теплой погоды и отсутствия льда и снега. В 2019 году президент России окунался в прорубь. Конкретное место купания в Кремле не сообщили, однако сказали, что это произошло в Подмосковье.

Крещение Господне с традиционными купаниями отмечается Русской православной церковью в ночь на 19 января.

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Юлия Ямпольская
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