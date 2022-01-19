Кремль внес ясность в вопрос о купании Путина в проруби на Крещение

Президент России Владимир Путин решил не окунаться в прорубь на Крещение в связи с эпидситуацией в стране. Ясность в этот вопрос внес представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По словам пресс-секретаря президента, представители церкви не рекомендовали окунаться в прорубь в условиях пандемии коронавируса. Поэтому глава государства принял решение прислушаться к совету, уточнил Песков.

В 2020 году Владимир Путин отказался от участия в крещенских купаниях из-за теплой погоды и отсутствия льда и снега. В 2019 году президент России окунался в прорубь. Конкретное место купания в Кремле не сообщили, однако сказали, что это произошло в Подмосковье.

Крещение Господне с традиционными купаниями отмечается Русской православной церковью в ночь на 19 января.