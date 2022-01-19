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Подпольная типография задержанных в Дагестане фальшивомонетчиков попала на видео

МВД показало видео поддельных купюр и инструментов фальшивомонетчиков из Дагестана

МВД показало подпольную типографию по изготовлению поддельных пятитысячных купюр, задержанных в Дагестане фальшивомонетчиков. Ролик в среду, 19 января, в своем Youtube-канале публикует mvdmedia.

На кадрах видно, что типографские работы велись в обустроенной в подвале хозяйственного помещения, напоминающего гараж, лаборатории. Оперативники демонстрируют использовавшиеся для изготовления купюр оттиски, прессы и инструменты, а также уже готовые к продаже фальшивые купюры. Часть из них сотрудники полиции извлекли из обустроенного в легковом автомобиле тайника, который также показали на видео.

Ранее 19 января сообщалось, что в Дагестане задержаны пять местных жителей, подозреваемых в изготовлении, хранении, перевозке и сбыте поддельных денег. Все фальшивки были высокого качества — они на 90-95 процентов дублировали оригинальные пятитысячные банкноты.

Владимир Седов
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