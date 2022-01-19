Омикрон стал иначе атаковать органы пациентов с COVID-19

Омикрон-штамм коронавируса стал иначе поражать органы человека. В отличие от дельты, вирус атакует средние дыхательные пути, а не стремится проникнуть в легкие. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил ученый-генетик Дмитрий Прусс из Солт-Лейк-Сити, США.

По словам специалиста, подобное поведение коронавируса увидели у людей с тяжелым течением COVID-19. «Для омикрона больше характерен бронхиолит средних дыхательных путей. А для дельты — более глубинное поражение самих легких, альвеол», — объяснил генетик.

Он также отметил, что для пациентов с легким и средним течением COVID-19 большой разницы в симптомах по сравнению с дельтой не будет.

Ранее российский врач-реаниматолог Михаил Чуйко описал симптомы омикрон-штамма после того, как заразился им. По его словам, новый вариант инфекции имеет высокую заразность и короткий инкубационный период — один-три дня.