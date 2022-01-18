Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Российский врач заразился омикроном и описал его фразой «он вообще другой»

Заразившийся омикроном врач Чуйко заявил, что его симптомы отличаются от прошлых штаммов

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Омикрон-штамм коронавируса имеет высокую заразность, различные симптомы и короткий инкубационный период. Об этом рассказал российский врач-реаниматолог Михаил Чуйко после того, как заразился новым вариантом инфекции. Своими наблюдениями он поделился в Facebook.

«Прежде всего, новый ковид — он вообще другой. Симптомы другие, течение другое, вообще, не глядя на результаты теста, сложно даже о ковиде подумать, настолько он отличается от предыдущих вариантов», — написал Чуйко.

Материалы по теме:
«Наш человек не очень-то боится смерти» Как два года коронавируса изменили Россию и россиян? Отвечает социолог
«Наш человек не очень-то боится смерти»Как два года коронавируса изменили Россию и россиян? Отвечает социолог
9 января
«Накроет, как цунами» На мир обрушилась самая опасная волна коронавируса. Чем омикрон грозит России?
«Накроет, как цунами»На мир обрушилась самая опасная волна коронавируса. Чем омикрон грозит России?
12 января

У омикрона короткий инкубационный период — один-три дня, заявил специалист. Начинается заболевание с насморка, редко с кашля, так как последний обычно приходит на этапе выздоровления. В большинстве случаев не отмечается потеря обоняния, однако у некоторых наблюдается ларингит с изменением голоса.

«Температурный период не очень длительный — 2-3 дня, иногда даже день. Из привитых подавляющее большинство температурит не превышая 38 градусов (собственно, и у меня так) или вообще без повышения температуры», — объяснил реаниматолог.

По его словам, у омикрон-штамма разнообразные симптомы. В одной семье люди могут болеть по-разному. От чего это зависит — пока понять не получается, добавил врач.

Учитывая высокую заразность омикрона, считает Чуйко, большинство населения переболеет новым штаммом в ближайшее время. Специалист призвал жителей России скорректировать свои планы исходя из ситуации с омикрон-штаммом.

Ранее врач-иммунолог Павел Бережанский рассказал о неожиданных проявлениях омикрон-штамма коронавируса у детей. По его словам, новый вариант инфекции провоцирует у детей возникновение кожных высыпаний и проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Минздрав утвердил перечень противопоказаний для вакцинации от коронавируса
Врач назвал противопоказания для крещенских купаний в проруби
Москвич на фото времен СССР восхитил пользователей сети
Цена на нефть достигла 87 долларов впервые за семь лет
Раскрыта опасность долгого пребывания в космосе
Российский врач заразился омикроном и описал его фразой «он вообще другой»
В России решили отменить НДФЛ от продажи одной категории
Объяснена неизбежность военной эскалации между Россией и США
Монеточка объявила о продаже новой квартиры из-за публикации ее адреса в СМИ
Коллеги рассказали о последних днях покончивших с собой сургутских медсестер
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter