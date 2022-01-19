Художник решил купить мяса и разбогател

Житель индийского города Коттаям, штат Керала, пошел в магазин и разбогател, сорвав джекпот в лотерею. Об этом сообщает Kaumudi.

Художник по фамилии Саданандан утром отправился в магазин, чтобы купить мяса. Заодно мужчина решил приобрести лотерейный билет. После розыгрыша оказалось, что поход в магазин сделал индийца богатым, и Саданандан сорвал первый приз в размере 120 миллионов рупий (123,5 миллиона рублей).

Победитель рассказал, что живет с семьей в маленьком доме. Более 50 лет Саданандан работает художником. Он планирует потратить часть полученных денег на оплату долгов, а еще часть — для покупки всего необходимого для своих детей.

Ранее сообщалось, что жительница американского города Линкольн-Парк, штат Мичиган, послушала совет матери и разбогатела. На полученные деньги американка планирует купить новый дом, выплатить кредит за обучение и съездить с сыном в парк развлечений Disney World.