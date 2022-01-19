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Художник решил купить мяса и разбогател

Поход в магазин за мясом сделал мужчину из Индии богатым

Фото: Depositphotos.com

Житель индийского города Коттаям, штат Керала, пошел в магазин и разбогател, сорвав джекпот в лотерею. Об этом сообщает Kaumudi.

Художник по фамилии Саданандан утром отправился в магазин, чтобы купить мяса. Заодно мужчина решил приобрести лотерейный билет. После розыгрыша оказалось, что поход в магазин сделал индийца богатым, и Саданандан сорвал первый приз в размере 120 миллионов рупий (123,5 миллиона рублей).

Победитель рассказал, что живет с семьей в маленьком доме. Более 50 лет Саданандан работает художником. Он планирует потратить часть полученных денег на оплату долгов, а еще часть — для покупки всего необходимого для своих детей.

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Алиса Дмитриева
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