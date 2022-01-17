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Женщина послушала мать и разбогатела

Рекомендация матери сделала женщину богаче на 121 миллион рублей

Фото: Sue Ogrocki / Reuters

Жительница американского города Линкольн-Парк, штат Мичиган, послушала совет матери и разбогатела. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

37-летняя женщина сидела в кафе с матерью и решила поучаствовать в лотерее вместе с ней. Мать посоветовала дочери игру с джекпотом в 1,6 миллиона долларов (121,2 миллиона рублей), и та прислушалась к судьбоносной рекомендации, которая сделала ее гораздо богаче.

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«Я купила пару билетов и выиграла несколько долларов. Тогда я решила на выигранные деньги купить еще один билет и сорвала джекпот. Я была так взволнована, что не знала, как реагировать», — рассказала она.

Победительница подозвала владельца бара и сказала ему, что выиграла в лотерею. Американка попросила его отсканировать билет, и он подтвердил, что она сорвала джекпот. «Я просто не могла поверить в происходящее», — подчеркнула женщина. В результате она получила первый приз.

На полученные деньги американка планирует купить новый дом, выплатить кредит за обучение и съездить с сыном в парк развлечений Disney World. Оставшиеся средства она собирается отложить в качестве сбережений.

Ранее сообщалось, что житель американского города Гринсборо, штат Северная Каролина, прислушался к совету друга и сорвал джекпот. С помощью выигранных денег мужчина хочет помогать окружающим, в частности он собирается перечислить некую сумму в местную церковь.

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Алиса Дмитриева
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