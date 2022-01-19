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Российский мэр назвал сомневающихся в вакцине от COVID-19 средневековой теменью

Мэр Новокузнецка Кузнецов назвал средневековой теменью сомневающихся в вакцине от COVID-19
Сергей Кузнецов

Сергей Кузнецов. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов в эфире программы «Утро с мэром» на «НовоТВ» назвал граждан, которые сомневаются в вакцине против COVID-19, средневековой теменью.

Российский градоначальник отметил, что у него есть много знакомых и даже родственников, которые говорят, что прививка — это зараза. «Это средневековая темень, и непросвещенные такие мысли посещают людей», — подчеркнул Кузнецов.

По его словам, прививаться от COVID-19 необходимо. Это неизбежно, так как лишь прививка спасет мир от этой болезни, заключил градоначальник.

Ранее мэр Елабуги назвал непривитых от коронавируса пенсионеров «ненужными» и «врагами». Он выступил против выдачи денег и подарков для непривитых от COVID-19 пенсионеров в День Победы или в День пожилых людей. У всех для этого нужно требовать ковид-сертификат, уточнил Нуриев.

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Юлия Ямпольская
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