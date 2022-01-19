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Глава МИД Казахстана высказался о причастности Назарбаева к протестам

Глава МИД Казахстана Тлеуберди заявил, что Назарбаев не причастен к беспорядкам

Фото: AP

Глава министерства иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди не считает бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева и его семью причастными к массовым акциям протеста в республике. Об этом сообщает РИА Новости.

В ответ на вопрос, были ли Назарбаев и его семья причастны к беспорядкам, Тлеуберди ответил, что так не думает, но правду покажет расследование.

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Во вторник, 18 января, бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сделал заявление впервые с начала года и массовых беспорядков в стране. Экс-президент высказался об акциях протестов, назвав их «уроком» для жителей республики.

Массовые протесты разгорелись в Казахстане в начале января из-за повышения цен на газ для автомобилей с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр. Вскоре митингующие потребовали отставки правительства, перевыборов и люстрации людей из окружения Назарбаева.

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Алиса Реброва
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