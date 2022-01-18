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Назарбаев назвал цель беспорядков в Казахстане

Экс-президент Казахстана Назарбаев: целью беспорядков было разрушение целостности страны

Фото: Pavel Mikheyev / Reuters

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назвал цели беспорядков в стране, которые разгорелись в начале января. Об этом он заявил в своем обращении, полный текст которого опубликован на сайте экс-главы государства.

«Целью этих организованных беспорядков и атаки на Казахстан было разрушение целостности страны и устоев государства», — заявил Назарбаев.

Произошедшие события, по мнению экс-президента, показывают, что независимость страны нужно «беречь как зеницу ока». Он также назвал беспорядки в Казахстане уроком для страны и призвал найти ответственных за погромы и убийства.

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Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев появился на публике и сделал заявление впервые с начала 2022 года и с начала массовых беспорядков в стране. Он сообщил, что в настоящее время находится в Нур-Султане и вопреки слухам не покидал столицы республики.

В начале января в Казахстане вспыхнули массовые акции протеста из-за повышения цен на газ для автомобилей с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр. Спустя время протестующие потребовали отставки правительства, перевыборов и люстрации людей из окружения бывшего президента Назарбаева.

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Алиса Реброва
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