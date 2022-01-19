Президент Казахстана объяснил увольнение главы Минобороны

Уволенный министр обороны Казахстана Мурат Бектанов не проявил на посту командирских качеств. Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев, сообщает РИА Новости.

«Мы не смогли воспользоваться потенциалом армии в критической ситуации и были вынуждены прибегнуть к помощи извне», — объяснил он.

Ранее сообщалось, что Токаев назначил нового министра обороны, им стал 55-летний бывший глава нацгвардии республики Руслан Жаксылыков. Предыдущий глава военного ведомства Бектанов, ранее сохранивший пост во время перестановок в правительстве, освобожден от должности. Национальную гвардию Казахстана взамен Жаксылыкова возглавил его первый заместитель.

Новые назначения в силовом блоке прошли отдельными указами — эта часть министерского состава оставалась фактически нетронутой во время смены правительства 11 января.

Токаев анонсировал перемены на руководящих постах после начала протестов на юге и западе Казахстана. Несмотря на то что президент отправил правительство в отставку в первые дни происходящих событий, это не успокоило митингующих. В ночь на 5 января протест в Алма-Ате перерос в столкновения с полицией. Ситуацию удалось нормализовать только к 7 января.