Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Президент Казахстана объяснил увольнение главы Минобороны

Президент Казахстана Токаев: уволенный министр обороны не проявлял командирских качеств

Фото: Пресс-служба президента Казахстана / ТАСС

Уволенный министр обороны Казахстана Мурат Бектанов не проявил на посту командирских качеств. Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев, сообщает РИА Новости.

«Мы не смогли воспользоваться потенциалом армии в критической ситуации и были вынуждены прибегнуть к помощи извне», — объяснил он.

Ранее сообщалось, что Токаев назначил нового министра обороны, им стал 55-летний бывший глава нацгвардии республики Руслан Жаксылыков. Предыдущий глава военного ведомства Бектанов, ранее сохранивший пост во время перестановок в правительстве, освобожден от должности. Национальную гвардию Казахстана взамен Жаксылыкова возглавил его первый заместитель.

Новые назначения в силовом блоке прошли отдельными указами — эта часть министерского состава оставалась фактически нетронутой во время смены правительства 11 января.

Токаев анонсировал перемены на руководящих постах после начала протестов на юге и западе Казахстана. Несмотря на то что президент отправил правительство в отставку в первые дни происходящих событий, это не успокоило митингующих. В ночь на 5 января протест в Алма-Ате перерос в столкновения с полицией. Ситуацию удалось нормализовать только к 7 января.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Российская нефть рекордно подорожала
Мобильные операторы прокомментировали сообщения о росте цен
Порошенко прибыл в Печерский суд и сразу подал жалобу
Массовую драку мигрантов на парковке ТЦ в Москве сняли на видео
«Роснано» договорилось с крупнейшим кредитором
Водителя Tesla с автопилотом впервые будут судить за смертельное ДТП
В центре Ниццы произошла стрельба
Арестович объяснил причины своего увольнения со всех постов
В Китае переснимут российского «Холопа»
Порошенко отпустили из суда под личное обязательство
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter