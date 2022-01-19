Токаев провел новые перестановки в силовом блоке правительства

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил нового министра обороны. Им стал 55-летний бывший глава нацгвардии республики Руслан Жаксылыков. Соответствующее распоряжение появилось на сайте президента.

Предыдущий глава военного ведомства Мурат Бектанов, ранее сохранивший пост во время перестановок в правительстве, освобожден от должности. Национальную гвардию Казахстана взамен Жаксылыкова возглавил его первый заместитель.

Новые назначения в силовом блоке прошли отдельными указами — эта часть министерского состава фактически оставалась нетронутой во время смены правительства 11 января. Токаев, однако, уже обещал, что армия, спецслужбы и национальная гвардия Казахстана также будут реформированы.

Токаев анонсировал перемены на руководящих постах после начала протестов на юге и западе Казахстана. Несмотря на то, что президент отправил правительство в отставку в первые дни происходящих событий, это не успокоило митингующих. В ночь с 4 на 5 января протест в Алма-Ате перерос в столкновения с полицией. Ситуацию удалось нормализовать только к 7 января.

Ранее глава МИД республики Мухтар Тлеуберди признался в том, что казахстанские силовики не смогли справиться с массовыми беспорядками. Порядок удалось навести благодаря миротворческим силам ОДКБ. «Да, очень неприятно осознавать, что наши правоохранительные органы не смогли отреагировать на этот массированный и хорошо скоординированный теракт. Поэтому пришлось обратиться за помощью в ОДКБ», — заявил он.