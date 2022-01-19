Врачи предостерегли россиян от преднамеренного заражения омикрон-штаммом

Хирург-отоларинголог из Мельбурна Эрик Леви предостерег от преднамеренного заражения омикрон штаммом в надежде получить защиту от последующих вариантов. Об этом пишет РИА Новости.

По словам врача, перенесенная болезнь дает человеку не больше четырех недель иммунитета.

«Даже не пытайтесь намеренно заразиться омикроном. Ведь вы не знаете, окажется ли ваша иммунная система готова принять удар. Для многих болезнь протекает крайне тяжело», — предупредил медик.

Он подчеркнул, что наиболее надежной защитой от коронавируса по-прежнему остается вакцинация.

Ранее российский профессор, заведующая кафедрой инфекционных болезней Ивановской медакадемии Светлана Орлова связала темпы вакцинации с мутациями коронавируса. По ее словам, в настоящий момент вакцинация от COVID-19 в стране ведется медленно, что позволяет коронавирусу мутировать.